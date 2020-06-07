والي باتنة يمنح تسهيلات للحصول على اعتمادات وتراخيص ممارسة بعض الأنشطة

اتخذ والي ولاية باتنة، توفيق مزهود، عدة إجراءات تهدف أساسا إلى تسهيل الحصول على الاعتمادات والتراخيص لممارسة بعض الأنشطة التجارية والجمعوية.

ويتعلق الأمر بنشاطات المطاعم، المقاهي وقاعات الشاي، حيث يتم إيداع الملف على مستوى الدوائر التي تتولى مباشرة مختلف الإجراءات التنظيمية ومنح الترخيص المطلوب بدل الولاية.

وبالنسبة لممارسة الأنشطة الجمعوية، يتم إيداع ملفات التصريح بتأسيس مختلف الجمعيات بما في ذلك الجمعيات الدينية والنوادي الرياضية للهواة على مستوى البلديات، والتي تتولى مباشرة إجراءات التأسيس طبقا للقانون رقم 06/12 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات.

ويتم منح وصل التصريح بتأسيس الجمعية أو النادي الرياضي الهاوي من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي.