والي بجاية: المجلس الأعلى للشباب دعم مباشر للتنمية واقتصاد البلاد

استقبل والي ولاية بجاية كمال الدين كربوش، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حِيداوي.

وحسب ولاية بجاية فإن ‎ رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي، حل صبيحة اليوم بولاية بجاية. وكان الوالي في استقباله بحضور الأمين العام للولاية ورئيس ديوان الوالي.

‎حيث أكد مصطفى حِيداوي خلال لقائه بالوالي، على ضرورة تكثيف الجهود بين أعضاء المجلس والسلطات المحلية، من أجل تفعيل أكثر لعمل هذه الهيئة الاستشارية لدى رئيس الجمهورية، والمساهمة في خدمة فئة الشباب وتطلعاته.

‎ من جهته أكد كربوش أن المجلس الاعلى لشباب يعتبر دعماً مباشراً للعملية التنموية والحركية الإقتصادية التي تطمح إليها البلاد.

كما أشر المصدر نفسه أن ‎ مصطفى حِيداوي سيشرف بجامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، على إفتتاح فعاليات الجامعة الصيفية الثانية وعشرون، تحت شعار “رؤية متكاملة للتجديد والرقي”.