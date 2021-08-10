والي بجاية: سجلنا خسائر كبيرة في الفلاحة والطاقة

كشف والي بجاية، أحمد معبد، أن الحرائق الضخمة التي اندلعت بالولاية تسببت في خسائر كبيرة .

وخلال نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري، قال والي بجاية:”الخسائر تفوق 400 هكتار غابية وكذا بعض المنازل “.

وأضاف أحمد معبد:”سجلنا كذلك خسائر كبير في الفلاحة والطاقة، بإحتراق اعمدة الكهرباء وشركة سنلغاز تتكفل بالخسائر.”

وتابع ذات المتحدث: “ابتداء من الغد سنقوم باحصاء كل الخسائر المادية، خاصة القاطنين في المناطق الجبلية يعيشون على الفلاحة.”