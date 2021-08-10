والي بجاية: سجلنا خسائر كبيرة في الفلاحة والطاقة
بقلم خالد زوبيري
كشف والي بجاية، أحمد معبد، أن الحرائق الضخمة التي اندلعت بالولاية تسببت في خسائر كبيرة .
وخلال نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري، قال والي بجاية:”الخسائر تفوق 400 هكتار غابية وكذا بعض المنازل “.
وأضاف أحمد معبد:”سجلنا كذلك خسائر كبير في الفلاحة والطاقة، بإحتراق اعمدة الكهرباء وشركة سنلغاز تتكفل بالخسائر.”
وتابع ذات المتحدث: “ابتداء من الغد سنقوم باحصاء كل الخسائر المادية، خاصة القاطنين في المناطق الجبلية يعيشون على الفلاحة.”
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