والي بجاية: مراقبة كل البنايات والسدود والطرقات للتكفل بالأضرار قريبا

قال والي ولاية بجاية أحمد معبد، أنه تم مباشرة بعد وقوع الزلزال تنصيب خلية أزمة للوقوف على مخلفات وأضرار الزلزال.

وأوضح الوالي عقب ندوة صحفية، أنه تلقى العديد من الإتصالات من وزير الداخلية وعدة وزراء للإستفسار عن الأوضاع.

وكشف في ذات السياق، أنه تم الإستعانة بفرق المراقبة التقنية للبنايات للوقوف على المخلفات وتحديد نسبة الضرر للتكفل بالأضرار.

وأكد الوالي، أنه تم مراقبة السدود والبنايات وسيتم مراقبة الطرقات الوطنية والولائية لإتخاذ الإجراءات عاجلا.

وفي سياق مغاير، كشف الوالي أنه سيتم ترحيل سكان واد ميمون قريبا، وبعد الإنتهاء من تهيئة السكنات واستكمال إنجازها.