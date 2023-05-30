والي بجاية: مركب سحق البذور الزيتية سيكون قوة إقتصادية وفلاحية

كشف والي ولاية بجاية كمال الدين كربوش، أن مركب سحق البذور الزيتية لمجمع سيفيتال سيكون قوة اقتصادية وفلاحية ويشجع الفلاحين الراغبين في زراعة البذور.

وأضاف والي بجاية على هامش دخول مركب سحق البذور الزيتية حيز الخدمة، أن الدول تقاس بقوة إقتصادها. وكذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس التي تصب في منحنى دعم الإستثمار ورفع العراقيل على مختلف المشاريع الإقتصادية وتجسيدا التعليمات فإن الولاة ملزمون بمرافقة المستثمرين لخلق ديناميكية تنموية.

وأضاف والي بجاية، أن المركب يعتبر من أكبر مصانع سحق البذور الزيتية. كما سيمكن الجزائر أن تكون قوة اقتصادية وفلاحية. ويشجع الفلاحين الراغبين في زراعة البذور لتوفير المادة الأولية. الذي نشجعه للإستثمار في الميادين الإستراتيجة التي لها علاقة بالأمن الغذائي.

وأكد الوالي في ذات السياق، أن المشروع سيمنح الولاية خلق مناصب الشغل وتثمين الموارد الفلاحية في الصناعات التحويلية. بالإضافة كذلك إلى تقليص الواردات من خلال صناعة مواد أولية تدخل في الصناعات التحويلية.

وأضاف والي بجاية في سياق مغاير، أن السلطات تعمل من أجل جعل الولاية قطبا فلاحيت وصناعيا بامتياز في مجالات عديدة على غرار تصليح السفن.

وأشرف اليوم الثلاثاء ماليك ربراب الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال. على تدشين مركب سحق البذور الزيتية لمجمع سيفيتال والذي دخل رسميا حيز الخدمة بولاية بجاية.

كما يعتبر مركب سحق البذور الزيتية من أكبر المشاريع إفريقيا وعالميا، وسيكون له دور حيوي في مجال الصناعة الغذائية الزراعية. وسيوفر الزيت تحت شعار من “الحقل إلى المستهلك”.

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