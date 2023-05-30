إعــــلانات
قناة النهار

والي بجاية : مركب سحق البذور الزيتية لمجمع سيفيتال قيمة مضافة للولاية

بقلم النهار أونلاين
والي بجاية : مركب سحق البذور الزيتية لمجمع سيفيتال قيمة مضافة للولاية
  • 54
  • 0

والي بجاية : مركب سحق البذور الزيتية لمجمع سيفيتال قيمة مضافة للولاية وقوة إقتصادية وفلاحية للجزائر

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/vTCru
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر