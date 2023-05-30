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والي بجاية : مركب سحق البذور الزيتية مشروع هام سيحقق الإكتفاء الذاتي

بقلم النهار أونلاين
والي بجاية : مركب سحق البذور الزيتية مشروع هام سيحقق الإكتفاء الذاتي
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والي بجاية : مركب سحق البذور الزيتية مشروع هام سيحقق الإكتفاء الذاتي ويسيخلق الآلاف من مناصب الشغل

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