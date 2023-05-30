قناة النهار والي بجاية : مركب سحق البذور الزيتية مشروع هام سيحقق الإكتفاء الذاتي بقلم النهار أونلاين نشر في 30 ماي 2023 - 12:06 شارك غرِّد أرسل 63 0 والي بجاية : مركب سحق البذور الزيتية مشروع هام سيحقق الإكتفاء الذاتي ويسيخلق الآلاف من مناصب الشغل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/V32bT اقرأ أيضا الأعلاف.. الموالون بصوت واحد.. رفع حصة الشعير لإنقاذ الأنعام قناة النهار 13 ماي تيارت : القمامة تغزو مجاري قنوات صرف المياه وسط تخوفات من الفيضانات قناة النهار 28 ماي طالع هابط: قطعة أرض فلاحية بالعاصمة توجه لبناء العمارات.. والشيخ النوي ينتفض قناة النهار 11 ماي الرئيس تبون يشرف رفقة الوزير الأول البرتغالي على مراسم توقيع اتفاقيات بين البلدين قناة النهار 24 ماي أضاحي العيد إبتداءا من 50 ألف دينار.. الجفاف يرفع البورصة قناة النهار 20 ماي إنتاج حليب الرضع في الجزائر .. نحو تراجع الأسعار بـ 40 في المائة قناة النهار 16 ماي وقت التغيير: ليديا تعاني من الهالات السوداء .. شاهد كيف تغيرت قناة النهار 24 ماي دلال خير: شاب في ربيع العمر أصيب بورم خبيث على مستوى الوجه يطلب منكم المساعدة للعلاج قناة النهار 26 ماي إعطاء إشارة إنطلاق الإنتاج بمركب سحق البذور الزيتية التابع لمجمع سيفيتال قناة النهار 30 ماي تشكيلة من مختلف القوات البرتغالية تؤدي التحية الشرفية للرئيس تبون ونظيره البرتغالي قناة النهار 23 ماي