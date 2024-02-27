والي بجاية يأمر بإعذار المقاولين المتقاعسين في إنجاز المشاريع السكنية

شدد والي ولاية بجاية، على ضرورة رفع كل العراقيل التي عطلت عملية انطلاق أشغال انجاز السكنات بصيغة العمومي الايجاري، بما فيها تسوية وضعية الأراضي التي خصصت لهذه البرامج السكنية بالولاية.

ودعا الوالي كمال الدين كربوش، في إجتماع خصه بالمسؤولي قطاع السكن جميع المسؤولين والفاعلين في ملف السكن ببذل أقصى ما يمكن من المجهودات من أجل تسريع وتيرة إنجاز السكنات المنطلقة والانتهاء منها.

الى ذلك وجه الوالي تعليمات صارمة لمديرة السكن بالولاية يأمرها بالشروع في توجيه انذارات للمقاولين المتقاعسين في إنجاز أو حتى تتمة المشاريع السكنية الموكلة لهم حسب الصفقات العمومية. مسجلا خللا في عمليات إنجاز بعض المشاريع السكنية.

كما تم عرض تقييما لوضعية مختلف العمليات المسجلة، ضمن مختلف البرامج التنموية، على غرار العمليات المسجلة ضمن البرنامج التنموي البلدي والقطاعي.

والتي اسدى من خلالها الوالي تعليمات الى رؤساء الدوائر بالمتابعة الدقيقة لوضعية العمليات المسجلة خاصة التى عرفت توقفا لاسباب مختلفة أو التى هي في مرحلة الانتهاء بالتنسيق مع مدير البرمجة ومتابعة الميزانية.

هذا كما طالبهم أيضا بمتابعة كل ما يتعلق بهذه السكنات في شقها الإداري أو الميداني من البداية إلى النهاية.

والوقوف على كل المشاكل التي من شأنها عرقلة الورشات المفتوحة الخاصة بكل المشاريع عبر الولاية والتدخل السريع وإيجاد الحلول المناسبة ذات السياق، أمر الوالي بمتابعة الأسبوعية لمختلف المشاريع التنموية مع ضرورة عقد اجتماع للوقوف على جميع الصعوبات والعراقيل المحتملة، وذلك باشراك جميع الأطراف ذات الصلة.