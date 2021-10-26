والي بجاية يأمر بالإسراع في إنجاز السكنات بالقطب الحضري بوادي غير لتسليمها

قام والي ولاية بجاية كمال الدين كربوش، بزيارة فجائية إلى القطب الحضري أغزر أوزاريف بوادي غير .

خلال الزيارة وقف الوالي على وتيرة تقدم أشغال مختلف الحصص السكنية المقدرة بـ 16 ألف وحدة. مشددا على المقاولين بضرورة تدارك التأخر المسجل في إتمام سكنات هذا القطب.

وفي ذات السياق. أكد الوالي على إنجاز الشبكات والتهيئة الخارجية على مستوى موقع 2650 مسكن عمومي ايجاري. كما ألح الوالي على احترام ٱجال الانجاز المحددة.

وفي مقابل ذلك وأثناء تفقده للموقع الخاص بإنجاز 900 مسكن بصيغة عدل. إلتقى الوالي بمواطنين قاطنين. واستمع إلى انشغالاتهم المتعلقة بمشكل نقص المياه الصالحة للشرب.

وعن التهيئة الخارجية. أمر الوالي مدير شركة الجزائرية للمياه. بإيجاد الحلول العاجلة لتزويد الساكنة بالمياه. مشيرا إلى إنشاء خلية متابعة يومية لسيرورة الأشغال. تضمّ تقنيين ومهندسين من قطاع التعمير والسكن. وفي المقابل ستتخذ من موقع القطب مقرا لها طيلة الفترة المتبقية من آجال الانجاز المتفق.

طالع أيضا