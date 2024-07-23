والي بجاية يأمر بالتعجيل في الأشغال لتسليم مشروع الشطر الأخير من طريق السيار

حرص والي ولاية بجاية كمال الدين كربوش من الشركة الصينية RCCE على ضرورة احترام الآجال المحددة للإنهاء أشغال الشطر الأخير من منفذ إزدواجية الطريق الرابط الطريق السريع بميناء بجاية.

وشدد الوالي في زيارة فجائية قادته الى معاينة كدى تقدم الأشغال في الشطر الأخير بمحور النقطة الكيلومترية 11 وصولا الى نقطة الصفر بميناء بجاية على الرفع من وتيرة أشغال الإنجاز وتدارك بعض التعطيل.

كما شدد من الشركة الأجنبية المنجزة للمشروع على تعزيز الورشات بالوسائل المادية والبشرية اللازمة لإستكمال المشروع في أجاله.

يذكر انه تم تسليم ودخول الخدمة لي 86 كلم من المشروع من نقطة الإنطلاق بأحنيف اقليم ولاية البويرة وصولا الى بلدية ثالة حمزة و بقي الشطر الممتد بين ثالة حمزة و ميناء بجاية على مسافة تناهز 16 كلم.