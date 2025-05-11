والي بجاية يأمر بتسريع وتيرة انجاز محطة تحلية مياه البحر بتغرمت

‎‏‎ طالب والي ولاية بجاية، كمال الدين كربوش، بمواصلة الجهود و بالرفع من وتيرة انجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بمنطقة تغرمت ببلدية توجة.

وأوضحت مصالح الولاية، أن الوالي شرع في زيارة تفقدية للوقوف على مدى تقدم الأشغال المتبقية من مشروع. انجاز محطة تحلية مياه البحر بمنطقة تغرمت ببلدية توجة.

حيث تمت الزيارة بحضور ‎مسؤول الشركة الجزائرية للطاقة AEC و مسؤول الشركة الوطنية للقنوات ‎ ENAC.

وبعد استماعه للشروحات، طالب الوالي بمواصلة الجهود و بالرفع من وتيرة الانجاز مذكرا بأهمية هذا المشروع. الذي استفادت منه ولاية بجاية، في إطار البرنامج الاستعجالي الذي سطرته الحكومة لمواجهة أزمة مياه الشرب.

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