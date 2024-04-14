والي بجاية يأمر بغلق المفرغة العشوائية شعبة الاخرة بخراطة

أمر والي ولاية بجاية كمال الدين كربوش بالغلق الفوري للمفرغة العشوائية المنشأة منذ حوالي عشر سنوات بمنطقة شعبة الاخرة بأقليم بلدية خراطة.

هذه المنطقة التي شهدت أحداث تاريخية راسخة منتصف الأربعينيات من القرن الماضي المتمثل في مجازر الثامن ماي 1954 اين قام الإحتلال الفرنسي برمي جثث الجزائري بالواد المتواجدة بمنطقة شعبة الاخرة او ما، يعرف بمضائق خراطة. قرار الوالي يأتي لإسترجاع المكانة التاريخية لهذه المنطقة و كذا حماية البيئة و الحفاظ على نقاوة المحيط. كما أنها قد تكون مصدرا لاندلاع حرائق الغابات. الى ذلك تم تنظيف المنطقة كليا من اطنان القمامة بعدما كانت مكبا للنفايات لسنوات