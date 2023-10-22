والي بجاية يأمر بمواصلة عمليات هدم البنايات الفوضوية حتى القضاء على الظاهرة

اسدى والي ولاية بجاية كمال الدين كربوش تعليمات صارمة لمواصلة عملية هدم البنايات الغير شرعية إستكمالا لهذه الحملة من اجل محاربة ظاهرة البناء الفوضوي وإحتلال الأراضي الغابية و غيرها من العقارات التابعة للدولة لاستغلالها في بناء منازل بطريقة غير مرخصة.

الوالي و خلال ترأسه اجتماعا تنسيقيا بحضور الأمين العام للولاية مندوب أمن الولاية مدير التقنين والشؤون العامة ورئيسة دائرة بجاية رؤساء المجالس الشعبية البلدية لبلديتي بجاية و واد غير. قدم له تقييما لعمليات هدم البنايات الغير الشرعية التي باشرتها مصالح الولاية مؤخرا.

وكذا التحضير لمواصلة عملية هدم البنايات الغير قانونية عبر أقليم دائرة بجاية.و شدد المسؤول الاول للولاية على المثابرة في عملية الهدم البنايات الغير شرعية الى غاية القضاء نهائيا على هذه الظاهرة.