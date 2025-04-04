قام صبيحة والي ولاية بجاية كمال الدين كربوش اليوم بزيارة تفقدية للوقوف على مشروع انجاز محطة تحلية مياه البحر بمنطقة تغرمت ببلدية توجة .

‎و الاطمئنان علي الوضعية بعد التقلبات الجوية التي شهدتها ولاية بجاية ، والتي تسببت في تحرك إحدى القنوات البحرية.

أين استمع الوالي الى انشغالات مسؤول الشركة الجزائرية للطاقة ،و طمأنه باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لمرافقة الشركة.

وخلال هذه الزيارة، التقى الوالي في عين المكان بالرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة، الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للقنوات، مستشار الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك وكذا إطارات الشركة الجزائرية للطاقة،

حيث أوضح الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للطاقة أن فريقًا من الخبراء هم حاليا يجرون تشخيص دقيق للوضع من أجل إيجاد الحلول المناسبة.

كما عبّر عن تقديره لمتابعة الوالي ودعمه المتواصل لهذا المشروع الاستراتيجي، الذي يهدف إلى تعزيز الموارد المائية وضمان تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب.

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