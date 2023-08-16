والي بجاية يجدد استعداده لمرافقة كل المتعاملين الإقتصاديين وحل مشاكلهم

استقبل والي ولاية بجاية، كمال الدين كربوش وفدا عن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري. بحضور ناصري محند لعربي ممثل هذا المجلس على مستوى ولاية بجاية. ورئيس ديوان الوالي و مدير الإدارة المحلية. وهذا في إطار تشجيع الاستثمار المحلي ومواصلة للجلسات واللقاءات المخصصة أسبوعيا للاستماع إلى الانشغالات المطروحة من طرف المستثمرين المحليين والوقوف على معالجتها.

وخلال اللقاء استمع الوالي إلى مختلف انشغالات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين على مستوى ولاية بجاية. أين جدد استعداده لمرافقة كل المتعاملين الاقتصاديين والعمل على ايجاد الحلول لمشاكلهم.

وأوضحت الولاية عبر صفحتها على الفايسبوك أن الاجتماع كان فرصة لمناقشة عدة محاور. كما أكد الوالي أن هدفه هو إزالة كافة المعوقات التي قد تعيق مسار المستثمرين والعمل مع الفاعلين الاقتصاديين .

ويشار أن هذا اللقاء جاء تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المسداة خلال اجتماع الحكومة بالولاة ،المتعلقة برفع القيود عن المشاريع العالقة سيما المشاريع الكبرى ومن اجل إعطاء ديناميكية جديدة للاقتصاد الوطني وتفعيل التنمية المحلية.