والي بجاية يستقبل مسيري الموب ويعد بالتكفل بوضعية النادي

قام والي ولاية بجاية كمال الدين كربوش، صبيحة اليوم الإثنين، بإستقبال مسيري نادي مولودية بجاية بمقر الولاية، في إطار الاستماع لانشغالات ممثلي المجتمع المدني و كذا الجمعيات الناشطة على مستوى الولاية.

وحسب بيان ولاية بجاية عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك”، فإن هذا اللقاء جاء من اجل الاطلاع على وضعية النادي،و سمح للمسيرين بطرح انشغالاتهم.

وأوضح ذات البيان، أن مسيري الموب أبدوا إرتياحهم وامتنانهم لمرافقة الوالي لناديهم و استعداده لتقديم المساعدة للفريق على غرار كل الفرق الرياضية الناشطة على مستوى ولاية بجاية.

ومن جهته، دعى الوالي الى ضرورة ثكاثف جهود الجميع، وان على اعضاء مجلس ادارة الفريق والمساهمين فيه ان يلتفوا حول الفريق.

كما أكد والي بجاية، انه لن يدخر اي جهد من اجل اعادة امجاد هذا النادي الرياضي العريق و كذا نادي الشبيبة الرياضية لبجاية و باقي النوادي الرياضية على مستوى ولاية بجاية.