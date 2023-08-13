والي بجاية يسدي تعليمات بخصوص الإحتفال بذكرى يوم المجاهد

أسدى والي ولاية بجاية، كمال الدين كربوش، اليوم الأحد، تعليمات. شدد فيها بضرورة الإلتزام بالبرنامج الإحتفالي المسطر لإحياء ذكرى اليوم الوطني للمجاهد انعقاد مؤتمر الصومام 20 أوت 1956.

وترأس إجتماع خصص لدارسة ومناقشة البرنامج الاحتفالي لإحياء ذكرى اليوم الوطني للمجاهد انعقاد مؤتمر الصومام 20 أوت 1956. تم من خلاله مناقشة وعرض البرامج المختلفة المعدة خصيصا لهذا الحدث الهام كل في قطاعه.

حيث عقد الإجتماع بحضور السادة رئيس دائرة أوزلاڤن، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أوزلاڤن، رئيس الديوان للولاية، مدير الإدارة المحلية، مدير المجاهدين وذوي الحقوق، مدير الثقافة وكل المدراء التنفيذيين المعنيين.

أين أسدى والي الولاية تعليمات شدد فيها على الحاضرين بضرورة الإلتزام بالبرنامج المسطر لإعطاء الحدث الصبغة اللازمة لما له من مكانة عزيزة على نفوس كل الجزائرين و تضمن السير الحسن لفعاليات الإحتفال بهذه الذكرى المجيدة.