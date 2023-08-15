والي بجاية يسدي تعليمات صارمة لتسليم سكنات LPA في الآجال المحددة

ترأس والي ولاية بجاية، كمال الدين كربوش، اجتماعا تنسيقيًا لدراسة وضعية برنامج السكن الترقوي المدعم. أين أسدى جملة من التوجيهات والتعليمات للمصالح المتدخلة. من خلال دعوة رؤساء الدوائر وأعضاء الهيئة التنفيذية المتدخلة في المجال إلى متابعة برنامج نمط LPA. بنفس الجدية التي يعرفها السكن العمومي الإيجاري، ومقاولات الانجاز إلى التفرغ للبرنامج السكني حتى تسلم في الآجال المحددة.

وخلال الإجتماع الذي يدخل في إطار متابعة المشاريع المسجلة لفائدة ولاية بجاية في قطاع السكن. أمر الوالي باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية فيما يخص إعذار المقاولات المتهاونة والصرامة في التعامل معها.

حيث قدمت مديرة السكن خلال هذا الإجتماع الذي ضم كل من الهيئة التنفيذية المتدخلة في مجال السكن و السادة رؤساء الدوائر المعنيين بهذا البرنامج، وضعيته على مستوى البلديات.

كما تم طرح كل الصعوبات والاختلالات التي واجهت هذا البرنامج على غرار العراقيل التقنية وكذا تماطل وتهاون المرقين العقاريين في إنجاز البرنامج.