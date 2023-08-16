والي بجاية يقف على أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر بتغرمت

ترأس والي ولاية بجاية، كمال الدين كربوش، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا للوقوف على مدى تقدم أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر بتغرمت ببلدية توجه.

وجاء هذا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وفي اطار متابعة المشاريع التنموية المهيكلة التي هي في طور الانجاز

وأوضحت الولاية عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن الإجتماع تم بحضور الامين العام للولاية بالنيابة. مسؤولي الشركة الجزائرية للطاقة AEC و المدراء التنفيذيين المعنيين بهذا المشروع المهيكل :الطاقة ،الموارد المائية.الغابات ،مديرية أملاك الدولة ،مديرية التقنين و الشؤون العامة، سونلغاز والشركة الجزائرية للمياه -المشاريع-.

كما استمع الوالي خلال هذا اللقاء الى كل احتياجات الشركة الجزائرية للطاقة. المكلفة بانجاز المشروع والعراقيل التي تواجهها الشركة في الميدان . حيث تم معالجة خلال هذا اللقاء ايجاد الحلول المناسبة لكل العراقيل الإدارية التي تم طرحها.

وخلال اللقاء تم عرض مدى تقدم الأشغال المتعلقة بانجاز نظام التحويل لتزويد بالمياه الصالحة للشرب القرى المجاورة. البلديات و كذا المناطق الصناعية،قدم من طرف الجزائرية للمياه. بحيث الأشغال التحضيرية جارية و كل الاجراءات الادارية ذات صلة انتهت. وقد انتهت منها جل اشغال الحفر وهي الان في مرحلة إنجاز المنشآت الخاصة بمعالجة مياه البحر.

وطالب الوالي مسؤول الشركة الجزائرية للطاقة بجدول يومي لتدخلاتها. و أسدى تعليمات صارمة لكل المدراء التنفيذيين منهم قطاعات :الطاقة ،الموارد المائية و التقنين و الشؤون العامة. بمرافقة الشركة المكلفة بانجاز المشروع خاصةً فيما يخص عمليات نزع الملكية و تعويض المواطنين .

في ختام الإجتماع ذكر الوالي بأهمية هذا المشروع الذي يعتبر من بين المشاريع التنموية المهيكلة. الذي إستفادت منه ولاية بجاية في إطار البرنامج الاستعجالي. الذي سطرته الحكومة لضمان الأمن المائي ولمواجهة أزمة مياه الشرب، بسعة إنتاجية يومية تصل إلى 300.000 متر مكعب.