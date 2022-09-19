والي بجاية يمنح الإنذار الأخير للمقاولة المكلفة بإنجاز محطة تصفية المياه بسيدي عيش

وجه والي ولاية بجاية كمال الدين كربوش، إنذارا أخيرا للمقاولة المكلفة بإنجاز محطة تصفية مياه الصرف الصحي المتواجدة بإقليم بلدية سيدي عيش بمنطقة حوض الصومام.

وجاء ذلك إثر الزيارة التي قام بها المسؤول الأول بالولاية، أين عاين خلالها هذا المشروع ولاحظ تأخرا كبيرا في وتيرة الأشغال.

بالإضافة الى عدم إلتزام صاحب المؤسسة التابع لأحد الخواص بالموعد المحدد لتسليم المشروع والذي يعول عليه كثيرا لحل مشكل مياه الصرف الصحي بمنطقة حوض الصومام.

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