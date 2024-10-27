والي برج باجي مختار غاضب من تأخر المشاريع!

ترأس صبيحة اليوم الأحد، والي ولاية باجي المختار، مصطفى غامير، اجتماعا خاصا حول عرض لجنة الصفقات على مستوى بلدية برج باجي مختار.

وحسب بيان لمصالح الولاية، شدّد الوالي في هذا الاجتماع اللهجة، حول التعطيل العمدي من طرف أعضاء لجنة الصفقات على مستوى البلدية. الذي تسبب في تأخر جل الإجراءات الإدارية القانونية في انطلاق المشاريع في وقتها المحدد المتفق عليه قانوناً.

وأكد الوالي أنه لن يتسامح مع أي شخص يحاول التلاعب بأي شيء يتعلق بالإطار المعيشي للمواطن. بغية دفع حركية التنمية على مستوى هذه الولاية الحدودية لإتمام برامج الدولة بغرض الانطلاق في إنجاز العمليات التنموية المسجّلة على عاتق مختلف برامج الدولة على مستوى البلديات.

كما استغل الوالي الفرصة للحديث حول متابعة وضعية استهلاك الاعتمادات الدفع المالية المخصصة لمختلف القطاعات التنموية. من أجل تسريع وتيرة دفع الحوالات أمام مصالح الخزينة بصفة دورية.

وهو ما يسهّل في عمل المصالح المالية وكذا يسرّع من وتيرة إنجاز المشاريع، مما يساهم في التنمية المحلية للولاية.

هذا وحضر الاجتماع، الأمين العام للولاية، والمفتش العام للولاية، ومدير الإدارة المحلية بالولاية.

وكذا رئيس دائرة برج باجي مختار ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية برج باجي مختار المراقب المالي للولاية، وأعضاء لجنة الصفقات لبلدية برج باجي مختار.