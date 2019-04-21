والي برج بوعريريج بالمستشفى العسكري قسنطينة

نُقِل والي ولاية برج بوعريريج اليوم مساء إلى مستشفى قسنطينة، وحسب مصادرنا من مقر ولاية برج بوعريريج فإن والي الولاية تعرض لإرهاق شديد مع إرتفاع للضغط الدم ونسبة السكر .

وقد رَجَّح مُحدثنا أن يكون هذا الإرهاق نتيجة التعب الشديد وضغط العمل الذي تعرض له في الفترة الأخيرة حيث لايغادر مكان عمله إلا في ساعات متأخرة من الليل وهو يطلب من جميع سكان برج بوعريريج الدعاء له بالشفاء.

وكما هو معلوم فإن والي الولاية بن عمر بكوش ومنذ مجيئه لولاية برج بوعريريج معروف بنشاطه الدائم وخرجاته الميدانية الكثيرة.

فنسأل الله له الشفاء وأن يرجع لأهله وإلى ولايتنا سالما معافى