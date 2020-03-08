والي برج بوعريريج يأمر بتوقيف مدير المؤسسة الاستشفائية بوزيدي لخضر

أمر، والي برج بوعريريج، محمد بن مالك، بالتوقيف الفوري لمدير المؤسسة الاستشفائية بوزيدي لخضر.

وجاء في بيان لولاية برج بوعريريج ” على إثر الزيارة الميدانية الفجائية لوالي الولاية، إلى المؤسسة الاستشفائية بوزيدي لخضر، وقف الوالي على عديد التحفظات”.

وأضاف البيان ” قدم الوالي أوامر صارمة، لرفعها في مدة وجيزة”.

وأوفد الوالي لجنة للتفتيش ومعاينة مدى تنفيذ تعليماته، حيث وقفت على حال المستشفى، ولا حظت عدم رفع هذه النقائص والتحفظات، إذ لم يلتزم مدير المستشفى برفع التحفظات المسجلة.

وعليه – يضيف البيان- أمر والي برج بوعريريج، بالتوقيف الفوري لمدير المؤسسة الاستشفائية بوزيدي لخضر.