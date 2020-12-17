والي بسكرة: استرجاع أكثر من 30 مليار سنتيم من ميزانية المطاعم المدرسية

كشف والي بسكرة، أن ميزانية المطاعم المدرسية المحددة بأكثر من 45 مليار سنتيم استرجعت منها أكثر من 30 مليار.

وجاء تصريح عبد الله أبي نوار، خلال لقاء جمعه برؤساء البلديات والدوائر وكذا المديرين التنفيذيين.

وأضاف والي ولاية بسكرة، عبد الله أبي نوار، أنه من إجمالي 385 مدرسة، هناك 182 مدرسة تقدم وجبات باردة.

ووجه والي الولاية انتقادات لاذعة لرؤساء البلديات، حيث طالبهم بفتح المطاعم خلال أسبوع.

وشدد عبد الله أبي نوار على ضرورة حل اشكال النقل المدرسي من خلال ما هو متاح قانونيا.

ووصف والي بسكرة، عبد الله أبي نوار، الوضع بغير المقبول، داعيا الجميع تحمل مسؤولياته.

وأكد والي بسكرة أن لن يتوانى في اتخاذ الاجراءات القانونية، ضد أي تلاعب.