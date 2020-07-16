والي بسكرة: رفعنا عدد الأسرة إلى 450.. ولا وجود لمشكل الأكسجين بالولاية

كشف والي ولاية بسكرة عبد الله أبي نوار، أنه تم وضع في خدمة كل مستشفيات الولاية عدد كبير من خريجي معاهد شبه الطبي.

وأضاف الوالي في تصريح “لتلفزيون النهار”، أنه تم رفع القدرة الإستعابية لمستشفيات الولاية إلى 450 سرير، لتفادي الضغط والإكتظاظ والتكفل الاحسن بالمصابين.

وعن مشكل الأكسجين المطروح سابقا بمستشفى الحكيم سعدان، أكد الوالي أنه تم حل المشكل من خلال دعم سعة الإستعاب من صهريج إلى صهريج اضافي بسعة 5200 لتر، بالاضافة الى العمل مع احد المحسنين والمتبرعين على مستوى مستشفى البخاري لتزويد 40 غرفة بالاكسجين، مشيرا الى أنه لن يكون هناك مشكل في الأكسجين على مستوى الولاية

وفي سياق ٱخر كشف المسؤول الأول عن الولاية، أن قرار غلق أسواق المواشي هو لفائدة المواطنين للحفاظ على صحتهم، وتفادي انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه سيتم إيجاد ٱليات لتزويد المواطنين بالمواشي، مضيفا أنه بإمكان الموالين النظاميبن إقتناء المواشي من خارج الولاية وبيعها في نقاط بيع نظامية.