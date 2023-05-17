قناة النهار “والي بسكرة غاضب من تأخر المشاريع..” كل واحد داير جمهورية في راسو بقلم النهار أونلاين نشر في 17 ماي 2023 - 13:29 شارك غرِّد أرسل 116 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/z0REg اقرأ أيضا الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية عزم 2023 بتندوف قناة النهار 10 ماي في الحلوة والمرة: خالد وهاجر.. قصة حب رائعة بدأت بمطار بيروت قناة النهار 15 ماي بلدية حاسي لفحل تنتعش بسبب سوق الدلاع.. والأسعار تتضارب بين الفلاح بالمنيعة قناة النهار 13 ماي مستغانم / التحضير لموسم الإصطياف.. رهان السلطات المحلية مع فتح شواطئ جديدة قناة النهار 03 ماي "مسلم اناتوف": الضغط في المباراة أمام الصومال سيكون زائد قناة النهار 28 أفريل إقتصاد: الكفاءات الجزائرية بالخارج .. نحن مستعدون للعودة وهذه مشاريعنا قناة النهار 14 ماي سمير فرحات: 16 مليار دينار خصصت لأجل توفير المواد الصيدلانية الخاص بأمراض السرطان قناة النهار 08 ماي وزير العمل يشرف على إفتتاح الطبعة الـ 19 لليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل قناة النهار 29 أفريل براك سمية: أول يوم دراسي لي في الإبتدائي حسيت بالإختلاف بسبب نظرة زملائي لي قناة النهار 26 أفريل المعتدي على محل بـ"القبة" خلال إستجوابه.. "كنت راح نكسرلو راصو ماشي غير الحانوت" قناة النهار 02 ماي