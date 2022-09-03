والي بسكرة يأمر بالتكفل بعائلة إنهار منزلها إثر إنفجار للغاز

تنقل والي ولاية بسكرة، عبد الله أبي نوار، صبيحة اليوم السبت، لمعاينة مكان وقوع حادث انهيار منزل ببلدية القنطرة، نتيجة لتسرب الغاز.

وعاين الوالي، والذي كان مرفوقا بالسلطات الأمنية بالمنطقة، مختلف الاضرار التي سببها هذا الانفجار.

وحسب بيان لمصالح الولاية، نتج الانفجار عن تسرب للغاز مما أدى إلى انهيار منزل كامل مكون من طابقين. وتضرر بعض السكنات المجاورة بدرجات متفاوتة. وذكر البيان، أن هذا الحادث لم يخلف أي ضحية تذكر.

الوالي عاين مختلف الاضرار وأكد أن لجنة متكونة من مصالح التعميير والرقابة التقنية للبناء ستقوم بتقييم الاضرار.

كما أمر الوالي بالتكفل بالعائلة التي تم انهيار مزلها بالكامل، واطمأن على جميع المتضررين.