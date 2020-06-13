والي بسكرة يشكّل لجنة لمتابعة ومعالجة ملف التجزئات الاجتماعية العالق

أمر والي بسكرة، اليوم السبت، بالانطلاق في المرحلة الثانية من المعالجة النهائية لملف التجزئات الاجتماعية لكل دوائر الولاية من خلال تشكيل لجنة تفتيش ميدانية.

وأكد الوالي في بيان له بأن اللجنة المشكّلة ستسهر على مدى تنفيذ الالتزامات والتعهدات الممنوحة من طرف المسؤولين ومقاولات الإنجاز والتحقق من مدى تقدم الأشغال.

وفي هذا الإطار، تم في الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 11 جوان الجاري تشخيص وضعية هذه التجزئات أين اتضح وجود مشاكل إدارية وتقنية كبيرة عطّلت سير الملف.

ومن ضمن هذه المشاكل، غياب قرارات الإنشاء ورخص التجزئة وعدم وجود شهادات القابلية للاستغلال، إضافة إلى تأخر ضبط قوائم المستفيدين وتسديد الحقوق مع التأخر في التأشير على الصفقات العمومية.

ومن هذا المنطلق، أمر الوالي اللجنة المشكلة بالتحقق من مدى تقدم أشغال التهيئة التي تمس التسوية والربط بمختلف الشبكات مع اتخاذ قرارات حازمة في حق المتخلفين.

وسيبدأ عمل اللجنة بمعاينة مدى تقدم الأشغال في تجزئات دائرة سيدي خالد يوم 15 جوان الجاري، ثم التجزئات الخاصة ببلدية بسكرة يوم 17 جوان وتليها خرجات ميدانية أخرى لباقي التجزئات.

وقد أكد الوالي على ضرورة فتح قنوات التواصل مع المواطنين المعنيين بالملف واطلاعهم على كل المستجدات من خلال الصفحة الرسمية للولاية.