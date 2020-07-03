والي بسكرة يغلق الأسواق الأسبوعية وأسواق المواشي لمدة 15 يوما

أخبار الجزائر
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والي بسكرة يغلق الأسواق الأسبوعية وأسواق المواشي لمدة 15 يوما
بقلم علي رحاب

قرر والي ولاية بسكرة وفق القرار 1282 غلق جميع أسواق الماشية عبر ربوع الولاية، وكذا المراكز التجارية و أماكن تمركز المحلات التجارية الى غاية الثالث عشر من الشهر الجاري.

القرار جاء بسبب تفاقم وضع انتشار وباء كورونا بالولاية، حيث سجلت الولاية في الأونة الأخيرة ارتفاع في عدد الإصابات، و قصد فرض إجراءات وقائية تحد من انتشار هذا الوباء أصدر الوالي هذا القرار.

ومن المنتظر اتخاذ اجراءات أخرى تهدف لوضع حد للتجمعات واللقاءات العائلية بمناسبات متعددة، و هو ما تبين أنه أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الوباء.


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