والي بشار: “انشاء أكاديمية كرة القدم في الولاية هو تشجيع منا لشبيبة الساورة”

تحدث والي ولاية بشار، بن قامو محمد السعيد، عن مبادرتهم في انشاء أكاديمية لكرة القدم في الولاية، والتي اعتبرها كتشجيع لفريق شبيبة الساورة.

وصرح الوالي بن قامو، لتلفزيون “النهار”: “تشجيعا لفريقنا الذي شرفنا، وشرف الجزائر في المحافل الإفريقية وضعنا حجر أساس انشاء أكاديمية لكرة القدم”

كما أضاف: “هذه الأكاديمية التي ستستوعب أكبر قدر ممكن من اللاعبين، ستصبح مشتلة تساهم في العمل الوطني”.

يذكر أن والي ولاية بشار، بن قامو محمد السعيد، وضع أمس السبت، حجر أسا انشاء أكاديمية لكرة القدم في الولاية، بحضور رئيس شبيبة الساورة محمد زرواطي.