والي بشار ووفد من وزارة السكن يتنقلون إلى مكان انهيار العمارة

تنقل محمد السعيد بن قامو والي ولاية بشار، ومرجاني محمد المدير العام للسكن، للحي السكني 770 مسكن طريق لحمر، لمعاينة الوضعية و بداية عملية الخبرة من طرف المختصين عقب انهيار عمارة.

كما استمع الوالي لانشغالات بعض السكان، أين طمأنهم بأن السلطات المحلية ستتكفل بهم.

يشار أن وفد من وزارة السكن، حل بولاية بشار، صبيحة اليوم لمعاينة الوضعية بعد انهيار عمارة بحي 770 مسكن، بطريق لحمر ببلدية بشار. وترأس الوفد، المدير العام للسكن، مرجاني محمد والمدير العام المساعد للرقابة التقنية.

حيث قام الوفد، باجتماع تقني، لدراسة وضعية العمارة المنهارة. وبعدها تنقل الوفد بمعية والي ولاية بشار، محمد السعيد بن قامو، إلى عين المكان، لمعاينة الوضعية وبداية عملية الخبرة.

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