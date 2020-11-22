والي بشار يأمر بتدعيم الحواجز الأمنية عبر مداخل الولاية وقياس الحرارة للوافدين

أمر والي ولاية بشار بلكاتب محمد ، اليوم الأحد، تدعيم وتفعيل الحواجز الأمنية المتواجدة بمداخل الولاية لبني ونيف،حماقير وكرزاز.

وذلك قصد مباشرة عمليات الكشف وقياس الحرارة لجميع الوافدين الى ولاية بشار.

وجاء هذا القرار على اثر اجتماع يدخل في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية من تفشي انتشار فيروس كورونا.

ومن بين القرارات المتخذة أيضا، تدعيم المخزون الولائي فيما يخص وسائل الكشف، واجبراية ارتداء الكمامة داخل المؤسسات التربوية.

مع إشراك فدرالية اولياء التلاميذ وجمعيات الأولياء واقتناء 500.000 كمامة.

بالإضافة الى احصاء امكانيات الاستقبال على مستوى الدوائر تحسبا لأي طارئ، وضرورة تعقيم وتطهير المؤسسات التعليمية بالولاية.

كما شدد الوالي على تطبيق الاجراءات القانونية على جميع المخالفين وتسجيل المخالفات، مع تذكير أصحاب المقاهي والمطاعم احترام البرتوكول الصحي المعتمد .