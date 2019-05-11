والي بشار يدشن منشآت رياضية وصحية

أشرف اليوم السبت، والي ولاية بشار، أحمد مباركي، على تدشين ووضع حيز الخدمة، عدة منشآت رياضية وصحية.

فببلدية تيمودي، أشرف الوالي على مراسم وضع حيز الخدمة عيادة متعددة الخدمات، والتي ستخفف عناء تنقل المواطنين إلى دائرة كرزاز.

العيادة مدعمة بمختلف التجهيزات الضرورية (مصلحة الأشعة ، التوليد ، جراحة الأسنان ) .

كما قام الوالي بوضع حيز الخدمة المركب الرياضي الجواري بتيمودي الذي سيدعم حضيرة المنشآت الرياضية بالولاية.

واستجابة لمطلب شباب البلدية، أمر الوالي بتخصيص إعانة للتكفل باقتناء باقي التجهيزات، وتعهد بالتكفل بتكسية الملعب البلدي بالعشب الاصطناعي .

وببلدية كرزاز، عاين مشروع إنجاز مستشفى 60 سرير، الذي شارفت به الأشغال على الانتهاء، حيث سيتم استلامه مطلع جويلية المقبل.

لمستشفى بدوره استفاد من فتح مناصب مالية، لتوظيف 04 أطباء مختصين، و 09 أطباء عامين، ما سيضمن تكفل أمثل بالمرضى .

وكآخر نقطة من برنامج زيارته، قام الوالي بوضع حيز الخدمة قاعة رياضات متخصصة ببلدية بني يخلف مزودة بمختلف التجهيزات.

حيث ستشكل متنفسا لشباب بني يخلف، وفضاء هاما لصقل المواهب الرياضية.