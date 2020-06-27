والي بشار يعزي عائلة مدير الحماية المدنية

أخبار الجزائر
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والي بشار يعزي عائلة مدير الحماية المدنية
بقلم خالد زوبيري

بعث والي ولاية بشار، أحمد مباركي، برقية تعزية إلى عائلة المرحوم مدير الحماية المدنية ببشار العقيد جلول عبد الرحمان الذي وافته المنية اليوم بسكة قلبية.

وجاء في برقية التعزية:”بقلوب خاشعة ونفوس راضية بقضاء اللهوقدره تلقينا نبأوفاة المرحوم الفقيد جلول عبد الرحمان مدير الحماية المدنية بولاية بشار،

وأضاف الوالي:”أسأل الله العلي القدير أن يكرم وفاته ويغشي روحه بألطاف مغفرته وثوابه ويدثره برحمته ورضوانه.”

وفي الأخير ، قدم الوالي تعازيه الخالصة إلى عائلة الفقيد داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهمهم الصبر والسلوان.”


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