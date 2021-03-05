والي بشار يفجر فضيحة مدوية.. مسؤولون وبياطرة سرقوا النخالة الموجهة للموالين!

فجّر والي بشار محمد بلكاتب، فضيحة مدوية تورّط فيها بياطرة ومسؤولين من خلال البزنسة والتلاعب بحصص النخالة.

وكشف الوالي في تصريح “للنهار”، أن هناك بياطرة ومسؤولين ببشار متهمون بسرقة مادة النخالة الموجهة للموالين.

وأوضح الوالي، انه سيتم تحويل بياطرة ومسؤولين على التحقيق بتهمة توزيع مادة النخالة بطرق غير قانونية ببشار.

وأوضح المسؤول الأول عن الولاية، أن السرقة تتم في توزيع مادة النخالة التي تبدأ بالبيطري وتنتهي بإحدى المؤسسات المعنية بالتوزيع.

وأكد الوالي أنه طلب من مصالح الأمن فتح تحقيق في هذا التلاعب، والعمل على تطبيق تعليمة الوزير المتعلقة بتوزيع كميات النخالة على الموالين حسب عدد النوق والغنم والأبقار.

من جهته، أكد الوالي أنه سيسهر على كشف العصابة التي تنهب حقوق الموالين الحقيقيين ومقاضاتها عن طريق العدالة.