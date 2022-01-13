والي بشار يكرّم بعض المستفيدين من عملية الإدماج المهني

أشرف محمد السعيد بن قامو والي ولاية بشار، على تكريم بعض المستفيدين من الإدماج المهني والإجتماعي من بين 2006 مستفيد.

وقام الوالي بتكريم المستفيدين بالمدرج المركزي للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم ببشار. كما تم تكريم بعض المستفيدين من أحكام المرسوم التنفيذي 19 – 336 المؤرخ في 2019/12/08. والمتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الادماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات.

كما حضر مراسم التكريم أعضاء اللجنة الامنية بالولاية، قاسمي عبد العزيز نائب بالمجلس الشعبي الوطني، و المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، والمفتش العام للولاية. بالإضافة كذلك إلى رؤساء الدوائر و رؤساء البلديات، رئيس ديوان الوالي، و كذا المديرين التنفذيين، المراقب المالي، أمين الخزينة العمومية لولاية بشار، مدير المدرسة العليا للأساتذة. بالإضافة كذلك إلى مدير الخدمات الجامعية. و مدير الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

من جهته هنأ والي الولاية هؤلاء المستفيدين وحثهم على التعاون والتلاحم من أجل مواصلة العمل. والاجتهاد لبناء الجزائر وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين على مستوى جميع القطاعات. كما اختتمت الفعالية بتوزيع الشهادات على بعض المستفيدين من هذه العملية ،على أن تشمل باقي الحاصلين على الشهادات مستقبلا وعلى دفعات .