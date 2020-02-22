والي بلعباس يشرف على إحياء احتفاليات اليوم الوطني للأخوة والتلاحم

أحيت اليوم مصالح ولاية سيدي بلعباس، العيد الوطني للأخوة و التلاحم بين الشعب و جيشه من أجل الديمقراطية.

وأشرف والي الولاية ليماني مصطفى مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي والأمين العام للولاية والسلطات العسكرية، الأمنية و المدنية على فعاليات التظاهرة المقامة بالمناسبة .

كما تميزت الفعاليات بمشاركة ممثلين عن الحركة الجمعوية و الذين ساهموا إلى جانب مديري الجهاز التنفيذي للولاية في غرس شجيرات في إحدى المساحات الواقعة بجوار مشروع المدرسة الجهوية للفلاحة .

الفعاليات تواصلت لحضور الوفد الولائي وقائع الندوة التفاعلية التي نشطها أساتذة جامعيون بحضور مهتمين بالحراك المبارك .