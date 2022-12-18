والي بومرداس السابق مداني فواتيح امام العدالة مجددا

من المنتظر أن تفتح محكمة سيدي امحمد يوم 22 ديسمبر الجاري ملف فساد جديدة متابع بها والي بومرداس السابق مداني فواتيح. تتعلق بمنحه امتيازات غير مستحقة بطريقة مخالفة للقانون و توبع في هذه القضية مداني فواتيح رفقة متهمين اخرين. حيث وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه .

وللتذكير سبق وأن أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد بداية شهر ديسمبر الجاري. عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لوالي بومرداس سابقا مداني فواتيح عبد الرحمان. ومليون دج غرامة مالية نافذة رفقة متهمين آخرين لمتابعته في قضية فساد تتعلق بمنحهم قرارات امتياز لقطع أرضية. بطريقة مخالفة للقانون لمستثمرين بولاي بومرداس ، ووجهت لهم تتعلق بمنح إمتيازات غير مستحقة وإساءة إستغلال الوظيفة. وإستغلال النفوذ، والمشاركة في إستغلال النفوذ، والتزوير في محررات إدارية.