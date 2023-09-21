والي بومرداس تشدد على ضرورة تنفيذ المخطط الإستباقي لتفادي أخطار التقلبات الجوية

أكدت والي ولاية بومرداس، نعامة فوزية، اليوم الخميس، على ضرورة تنفيذ المخطط الاستباقي. من خلال القضاء على النقاط السوداء و تسخـير كل الوسائل المادية والبشرية لإنجاح العملية وتفادي أخطار التقلبات الجوية المحتملة خلال موسمي الخريف والشتاء

وجاء هذا خلال الخراجات الميدانية التي تقوم بها الوالي رفقة مدراء القطاعات المعنية والسلطات المحلية والامنية. للوقوف على إلاجراءات استباقية ومدى معالجة النقاط السوداء ، تحسبا لاخطار التقلبات الجوية خلال موسمي الخريف والشتاء، حسب بيان للولاية.

وأوضح ذات المصدر أنه تم برمجة عدة نقاط عبر بلديات الولاية (بومرداس،الثنية ،يسر،دلس،بن شود،بودواو،خروبة،خميس،اولاد موسى ،حمادي)

حيث شددت الوالي على ضرورة تنفيذ المخطط الاستباقي ،من خلال القضاء على النقاط السوداء وتسخـير كل الوسائل المادية والبشرية لإنجاح العملية وتفادي أخطار التقلبات الجوية المحتملة خلال موسمي الخريف والشتاء.