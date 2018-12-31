والي بومرداس: سنة 2019 ستكون حافلة بالإنجازات والتحديات

أفاد والي ولاية بومرداس، محمد سلماني، أنّ سنة 2019 ستكون حافلة بالإنجازات والتحديات لاستكمال البرامج المسجلة.

جاء هذا خلال رسالة له بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2019 التي هنأ فيها الشعب الجزائري.

وقال:” نستقبل عاما جديدا بثقة وأمل بالمستقبل، فإننا نطوي عاما كان مليئا بالإنجازات والتحديات”.

“لعل أبرزها الجهود المضنية المبذولة في سبيل زرع البسمة والفرحة في نفوس قاطني الشاليهات والبنايات الهشة”.

“وإعادة إسكانهم في سكنات جديدة تتوفر على شروط العيش اللائق والعملية لا تزال متواصلة الى غاية الانتهاء منها”.

مضيفا “لقد شهدت سنة 2018 تدشين العديد من المرافق الإجتماعية والثقافية والشبانية والرياضية”.

“واعطاء إشارة إنطلاق العديد من المشاريع الأخرى التي ستساهم دون أدنى شك التقليل من المعاناة وتحسين الخدمة العمومية”.

مؤكدا أن “تكون سنة 2019 هي أيضا عاما حافلا بالإنجازات والتحديات لاستكمال إنجاز البرامج المسجلة وتسجيل عمليات اخرى”.

“وأدعو كافة المواطنين والمواطنات إلى الإنخراط بقوة في المسار التنموي الذي تشهده كافة مناطق الولاية”.

“سواءً كأفراد أو جمعيات في حدود القوانين والتنظيمات قصد النهوض بهذه الولاية الكبرى، لما تزخر به من مؤهلات طبيعية واقتصادية وسياحية كبيرة وامكانيات بشرية ومادية.