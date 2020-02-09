والي بومرداس يجوب بلديات ولايته ويستمع لعروض عدة مشاريع

قام، والي بومرداس، يحيي يحياتن، اليوم الأحد، بزيارة عمل تفقدية إلى بلديات دائرة بغلية وتفقد العديد من المشاريع.

الزيارة كانت رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، عز الدين قانة والطاقم التنفيذي لتفقد العديد من الشماريع خاصة منها المدارس الإبتدائية بالمنطقة.

ووقف الوالي على مدى تقدم الأشغال في عدة مشاريع سكانية في عدة أحياء سكنية، وقام بوضع حيز الخدمة الغاز الطبيعي فيها.

كما استمع المسؤول الأول على الولاية لعروض الدراسة المتعلقة بإنجاز أشغال التحسين الحضري بقرية واد الحمام، واد تيزة، وكذا عرض حول مشروع تجديد وتمديد قنوات الصرف الصحي بمركز المدينة شطر بلدية بن شود بالإضافة لمشروع حماية مدينة .