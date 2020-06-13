والي بومرداس يشرف على مغادرة 303 جزائري من معهد “IAP”

أشرف والي بومرداس، يحيى يحياتن، صباح اليوم السبت، على عملية مغادرة 303 جزائري خضعوا لفترة الحجر الصحي في إقامة المعهد الوطني للبترول في الولاية.

وخضع المواطنون الذين كانوا قد عادوا من فرنسا لفترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما في إقامة معهد “IAP” إلى غاية التأكد من خلوهم من فيروس “كورونا”.

وقد حضر العملية كل من والي بومرداس ومدير المعهد الجزائري للبترول، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، إضافة إلى السلطات الأمنية والمدنية.

وعرفت إقامة المواطنين المحجورين في إطار التدابير الصحية، توفير رعاية صحية ونفسية، مع تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية، لا سيما طاقم طبي مرافق لوضعياتهم الصحية.

وقد تم تجنيد حافلات لنقل المغادرين إلى عائلاتهم وذويهم في مختلف مناطق الوطن وسط تنظيم محكم من قبل سلطات ولاية بومرداس.