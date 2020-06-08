والي بومرداس يقرّ تسهيلات جديدة للراغبين في تأسيس جمعية

دعا والي بومرداس، يحيى يحياتن، اليوم الإثنين، جميع المواطنين الراغبين في تأسيس جمعيات ذات الطابع الخيري التضامني ولجان الأحياء، التقرّب من مقرّات بلديات إقاماتهم لتلقي التسهيلات الجديدة.

وأكد بيان الوالي بأنه تبعا لتعليمة وزير الداخلية القاضية بمرافقة وتسهيل تسجيل وإنشاء الجمعيات البلدية ذات الطابع الخيري التضامني ولجان الأحياء والقرى والتجمعات السكنية، فقد تمّ استحداث تسهيلات جديدة في عملية التأسيس.

وأضاف بيان مصالح الولاية أن هذه الإجراءات تأتي تشجيعا لمظاهر التضامن والتعاون والتآخي بين المواطنين للمساهمة في مكافحة انتشار وباء “كورونا” مع السلطات العمومية والمحلية.

ومن بين التسهيلات التي أقرّها الوالي، تخصيص مداومة في مقرّات البلديات ينشّطها إطار في الإدارة المركزية، لتتولى مرافقة الراغبين في تأسيس لجان الأحياء والقرى والتجمّعات السكنية، أو جمعيات بلدية ذات طابع خيري تضامني.

كما سيتم إعفاء المواطنين من تقديم صحيفة السوابق العدلية مع تفادي طلب أي وثيقة أو نسخة في ملفات تأسيس الجمعيات والاكتفاء بما ورد من وثائق في المادة 12 من قانون الجمعيات المؤرخ في 12 جانفي 2012.

وفي هذا الإطار، قرر الوالي أيضا عدم إلزام الأشخاص المؤسّسين بضرورة تأجير أو امتلاك مقر، مع الاكتفاء بوضع مقر تحت تصرف الجمعية وفق تصريح شرفي.

وأكد الوالي في بيانه بأنه تم تخصيص قاعة على مستوى كل بلدية لعقد الجمعيات العامة التأسيسية، مضيفا بأن مصالح البلديات ستقدّم كل التسهيلات والدعم في إجراءات التسجيل.