والي بومرداس يمنع زيارة المقابر يومي العيد

أصدر والي ولاية بومرداس، اليوم الخميس، قرارا يقضي بمنع زيارة المقابر خلال يومي عيد الفطر.

وجاء في بيان لمصالح الولاية، أنه سيتم خلال يومي عيد الفطر المبارك، تطبيق الإجراءات التالية:

سيطبق حجر جزئي منزلي من الساعة الواحدة “13h00” زوالا، وإلى غاية الساعة السابعة “07h00” صباحا من اليوم الـموالي.

كما تم منع حركة المرور للسيارات والدراجات النارية بين الولايات وداخل الولاية، يومي العيد.

الحد من تنقل الأشخاص وتجنب الحشود والتجمعات العائلية، وكذا كل الاوضاع التي تساهم في انتشار فيروس كورونا.

عدم فتح المقابر ومنع توافد المواطنين عليها وزيارتها خلال هاذين اليومين.