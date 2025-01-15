والي تامنغست يزور وفدي مولودية الجزائر وشباب قسنطينة

قام والي ولاية تامنغاست، محمد بوذراع، صبيحة اليوم الأربعاء، بزيارة وفدي مولودية الجزائر وشباب قسنطينة، اللذين حلاّ بالولاية اضطراريا.

وذلك قبل مواصلة الرحلة إلى تنزانيا تحسبا لمواجهتي الفريقين في الجولة الأخيرة لدور مجموعات رابطة الأبطال و كأس الكونفيدرالية.

وحل الوالي، محمد بوذراع، بفندق طهات الذي يقيم به الفريقان، رفقة كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي ومدير الشباب والرياضة للولاية.

وحفّز الوالي، محمد بوذراع، الفريقين على تقديم أداء جيد في مواجهتي يونغ أفريكانز وسيمبا على التوالي، من أجل مواصلة تشريف الراية الوطنية.

وفي السياق ذاته، تقدمت إدارتا الناديين مولودية الجزائر وشباب قسنطينة، بالشكر للوالي، على هذه الزيارة التحفيزية.