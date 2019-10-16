والي تبسة يأمر بفتح تحقيق بمخزن المطعم المركزي للمدارس الابتدائية 

أمر والي ولاية تبسة مولاتي عطا الله المفتشية العامة بفتح تحقيق إداري فوري على خلفية اكتشافه خلال زيارة فجائية لأحد المخازن التابعة للمطعم المركزي للمدارس الابتدائية ببلدية تبسة.

وحسب مصادر النهار اونلاين فقد وجد الوالي عتادا ضخما جديدا خاصا بالمطابخ وآخر مستعمل لكنه في حالة جيدة وغير مستعمل.

ولوازم الطهي وأجهزة منزلية وكهرومنزلية جديدة في الوقت الذي تفتقر فيه جل المطابخ لمثل هذه الضروريات التي اقتنيت بأغلفة مالية ضخمة.

الزيارة التي تحولت إلى فضيحة صادمة تم الكشف خلالها عن وجود 500 محفظة بأدواتها المدرسيّة، مع مجموعة من المآزر.

قدّمت لفائدة التّلاميذ اليتامى والمعوزّين من طرف ” مديريّة النّشاط الاجتماعي لولاية تبسّة “، منذ فترة طويلة ولم يتم توزيعها على مستحقّيها.

الوالي الذي كان مرفوقا بالمفتش العام للولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي وبعد اصداره امرا بفتح تحقيق إداري.

هذا وقد توعد بمحاسبة المتقاعسين واتّخاذ إجراءات ردعيّة صارمة ضد المتسبّبين في تعطيل سير المطاعم المدرسيّة وحرمان التّلاميذ اليتامى والمعوزّين من حقوقهم.