والي تبسة يعزي الطفل عمار لعور وعائلته إثر وفاة والدته بإسطنبول

تنقل والي ولاية تبسة سعيد خليل إلى بيت عائلة لعور ببلدية مرسط لتقديم تعازيه وتعازي السلطات العليا في البلاد للطفل عمار وعائلته إثر وفاة والدته بإسطنبول. والتي توفيت يوم السبت بإسطنبول أين بيقي الطفل ووالده عالقان بمطار اسطنبول في تركيا.

وكان والي الولاية مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي والامين العام في منزل عائلة لعور لإستقبال زوج وابن المعتمرة المتوفية في تركيا.

واكد والي تبسة لعائلة لعور على وقوف الدولة الى جانب العائلة واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لفائدتهم. كما اكد سعيد خليل ايضا انه في حال ثبوت اي تجاوز اوتقصير اوتخل عن العائلة ستتم المتابعة القانونية ضد كل من يثبت التحقيق انه مذنب اومتورط.

للإشارة، كان الطفل لعور عمار قد ظهر في تسجيل مصور، وهو يتحدث كيف أخبروه أن والدته ماتت في تركيا. عقب عودته مع والديه من السعودية حيث أدوا مناسك العمرة”. وحاز التسجيل انتشارا وتعاطفا شعبيا كبيرا على مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تابعت أن الطفل عمار كان رفقة أمه وأبيه أديا مناسك العمرة. وبطريق العودة إلى أرض الوطن نزلت طائرتهم بمطار تركيا الأربعاء الفارط. وعلى إثر تأزم وضع والدته الصحي استدعى تحويلها إلى المشفى في تركي.