والي تبسة يقف على التكفل بالمواطنين المتواجدين في الحجر الصحي

أدّى مساء الثّلاثاء، والي تبسّة، عطالله مولاتي، زيارة إلى فندق ” مهيّة بلاص “، حيث تابع عمليّة إعداد وتوزيع الوجبات الغذائيّة للمقيمين في الفندق، وعددهم 52.

وتأتي الزيارة بغية الاطمئنان على ظروف إقامة المواطنين، القادمين من الأراضي التونسيّة، والمقيمين بالمؤسّسات الفندقيّة بمدينة تبسّة، تحت ضوابط الحجر الصحّي الإجباري، وعددهم 108 أشخاص.

وأوصى الوالي بالحرص على تقديم الخدمة الجيّدة للضيوف، ومراقبة النوعيّة، والتّكفل بجميع احتياجاتهم.

كمت اثنى بالمناسبة على جهود كلّ العاملين بالفندق، والمرافقين من الأسلاك الطبيّة وشبه الطبيّة، والمصالح الأمنيّة .

وفي سياق متّصل، تواصل الوالي مع نزلاء الفندق المنحدرين من ولايات ” قسنطينة ، العاصمة، سطيف، عنّابة، وهران، البويرة، البليدة، بجاية، تيزي وزّو، البويرة، تيبازة، الجلفة، بسكرة، ورقلة، الوادي، سوق أهراس، وتبسّة ” مرحّبا بهم، ومطمئنا على وضعهم الصحّي، وسائلا عن ظروف إقامتهم، مؤكّدا على ضرورة أن يلتزموا بالحجر الصحّي وإتمام المدّة المحدّدة، موصيا القائمين، بوجوب تلبية كافّة احتياجاتهم.