والي تبسّة يعاين مشروع حديقة تسلية مصغّرة قيد الانجاز لمستثمر محلّي

عاين والي ولاية تبسّة، محمّد البركة داحاج ، ببلديّة نقرين، مشروع حديقة تسلية مصغّرة قيد الانجاز لمستثمر محلّي.

يأتي هذا في إطار خلق مناخ استثماري جادّ وواعد، والعمل على تطوير وتعزيز فرص الاستثمار السّياحي.

وبعد معاينته المشروع، المتربّع على مساحة 12 ألف متر مربّع، أمر باستئناف الأشغال لاستكماله ووضعه حيز الخدمة.

وسيساهم هذا المشروع في بعث نشاط سياحي وتنويع مصادر الدّخل المحلية، وجعل نقرين منطقة استقطاب سياحي هامّة .

ولدى لقائه بجمع من مواطني الجهة، رفعوا له انشغالاتهم المتمثلة في انجاز مدرسة ابتدائيّة لتلاميذ الحيّ، تكفيهم مشقّة التنقّل إلى مدارس بعيدة.

ووعد والي الولاية بالعمل على توفير النّقل المدرسي للتلاميذ إلى حين تسجيل عمليّة للغرض .