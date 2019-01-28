والي تلمسان: نعمل على تقليص قائمة المواد التي تحتاج لرخصة التنقل عبر الشريط الحدودي

صرح والي ولاية تلمسان علي بن يعيش خلال معاينته للعديد من المشاريع التي تدخل في إطار تنمية المناطق الحدودية بدائرة مغنية.

“نعمل على إلغاء رخصة تنقل السلع بالنقطة المعروفة ب35 أو تقليص قائمة المواد التى تتطلب رخصة التنقل للشريط الحدودي”.

وأكد والي ولاية تلمسان أنه توجد مساعي حثيثة لإلغاء ما يعرف برخصة تنقل السلع.

وهذا من وإلى النطاق الجمركي أي إلى الشريط الحدودي المعروفة باسم 35 والواقعة بمحور طرق مغنية تلمسان الغزوات.

وأضاف علي بن يعيش نعمل على تقليص في قائمة المواد التى تتطلب رخصة المرور و التنقل من 35 الى الشريط الحدودي.

للإشارة تم سن رخصة تنقل السلع للحد من ظاهرة التهريب التى كانت تشهدها المناطق الحدودية.

أين كانت تهرب جميع السلع والمواد الغذائية نحو المغرب ومع القضاء على هذي الظاهرة أصبح تنحية الرخصة مطلب الجميع.